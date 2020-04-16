الجبلاية تدرس السماح للأندية التعاقد مع لاعبات أجانب لفرق القدم النسائية

تدرس الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية فتح باب التعاقد للأندية المشاركة في دوري الكرة النسائية مع لاعبات أجانب على أن يسمح لكل نادي بضم لاعبة واحدة في كل المراكز باستثناء حراسة المرمي.
وياتي ذلك بعدما قام عدد من الأندية المشاركة بالدوري بطلب التعاقد مع لاعبات أجانب لدعم صفوف الفرق.
كما اكدت عبد الحق أنها تدرس مع الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد إقامة دوري الاكاديمييات لإتاحة الفرصة للأندية للمشاركة في الدوري العام خاصة وأنها تسعي للتواصل مع الأندية الكبيرة في مقدمتهم الاهلي والزمالك من أجل المشاركة في الدوري العام للكرة النسائية الدرجة الأولي والناشئين.