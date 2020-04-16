الجبلاية تدرس السماح للأندية التعاقد مع لاعبات أجانب لفرق القدم النسائية

تدرس الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية فتح باب التعاقد للأندية المشاركة في دوري الكرة النسائية مع لاعبات أجانب على أن يسمح لكل نادي بضم لاعبة واحدة في كل المراكز باستثناء حراسة المرمي.





وياتي ذلك بعدما قام عدد من الأندية المشاركة بالدوري بطلب التعاقد مع لاعبات أجانب لدعم صفوف الفرق.



