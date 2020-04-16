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أصل الحكاية

بعد نجاح تجربته لعلاج مرضى كورونا.. هل تصدق نبوءة الطبيب الفرنسي بموعد انتهاء الفيروس

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:39 م
الطبيب الفرنسي ديدييه
الطبيب الفرنسي ديدييه راوول
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أماني إبراهيم
هاجمه الكثير بسبب تصريحاته المتفائلة عن انتهاء فيروس كورونا المستجد، والتي كان آخرها أمس الأربعاء، بتأكيده أن الفيروس سينتهي خلال الربيع أو بعده بأسابيع قليلة، لم تكن تصريحات الطبيب الفرنسي المشاكس ديدييه راوول، محض إدعاء، حيث تسلح فيها بالأرقام والإحصائيات التي تؤكد صحة منطقه.

ومن ضمن هذه الإحصائيات، الأرقام التي استعرضها -خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له الأسبوع الماضي- والتي تؤكد نجاح تجربته في استخدام دواء هيدروكسي كلوروكين مع الأزومايتريسين لعلاج المرضى المصابين بكورونا، حيث تم اختبار هذا الدواء على 83 شخصا وأثبت فاعليته، حيث نجح بعد استخدامه في علاج 2628 مصاب، ليس هذا فقط بل إن عدد الوفيات لم يتخط نسبة الـ0.5%.

عاد الطبيب الفرنسي لإثارة الجدل مرة آخره، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر، أكد فيه أن فيروس كورونا سينتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الربيع الحالي، مستندا في تصريحاته إلى إحصائياته عن تراجع الفيروس في مينة مارسيليا الفرنسية، والذي بدأ يتلاشى خلال الفترة الأخيرة وفي طريقه للاختفاء نهائيا خلال الأيام المقبلة.

كما أكد راوول أن تصريحاته ليست بدعة أو أمر يدعو للاستغراب، بل هو أمر منطقي ومتوقع عند انتشار أي وباء فيروسي تنفسي كما هو الحال بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، مدللا على حديثه بالأرقام والاحصائيات التي رصدها في عدد من المدن الفرنسية وعلى رأسها مدينة مارسيليا، المقيم فيها ويشغل رئيس مصلحة الأمراض المعدية بها.

على الرغم من منطقيته في تناول هذا التوقع والدلائل والإحصائيات التي استند إليها، إلا أن تصريحاته أثارت الجدل ولاقت العديد من الانتقادات، حيث اعتبرها البعض أمل غير مبرر وتفاؤل كاذب، فهل يصدق توقع الطبيب الفرنسي المشاكس كما حدث في عقاره الخاص باستخدام بدواء هيدروكسي كلوروكين مع الأزومايتريسين؟ هذا ما ستسفر عنه الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان ديدييه راوول أول المنادين بعلاج مرضى فيروس كورونا -خاصة بعد توحشه في دول أوروبا- باستخدام دواء "كلوروكين" المضاد للملاريا، كما كان أول من تحدث عن فعالیة ھذا الدواء لعلاج مصابي كورونا، الأمر الذي جعله حديث الساعة في فرنسا، كما زاره الرئيس الفرنسي لمعرفة نتائج واحصائيات هذا الدواء، بجانب إثارته الجدل في كل مرة يجري مقابلة أو ينشر تصريحًا.
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