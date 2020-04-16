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رياضة

أرسنال يضم الفرنسي كورزاوا ويؤجل الإعلان الرسمي

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يقترب نادي أرسنال خلال الصيف المقبل، من الحصول على خدمات أحد نجوم باريس سان جيرمان.

النادي اللندني يبحث ضم صفقات جديدة من أجل بناء فريق قوي، يستطيع المنافسة على الألقاب، رفقة المدير الفني مايكل أرتيتا، الذي تولى منصب المدرب خلفًا للإسباني أوناي إيمري. 
 
وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الخميس، أن إدارة الجانرز توصلت إلى اتفاقية مع النجم الفرنسي لايفين كورزاوا، ظهير أيسر النادي الباريسي. 

ويحصل أرسنال على خدمات الظهير الأيسر مجانًا، بعقد  يمتد حتى خمس مواسم مقبلة، حيث ينتهي عقد اللاعب مع ناديه بنهاية منافسات الموسم الجاري، ويرفض التجديد، بسبب مشاركاته القليلة، وعدم اقتناع المدير الفني توماس توخيل بإمكانياته. 

وبحسب الصحيفة، يعلن نادي أرسنال عن صفقته الجديدة خلال الأيام المقبلة، وتكون بذلك، أول صفقة للمدرب الإسباني مايكل أرتيتا، منذ توليه مهمة تدريب الفريق. 
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