مستشار البنك الدولي:الوضع الحالي للبلاد سيجعل الاقتصاد يختنق ببطء..فيديو

قال عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، إن الوضع الحالي للإقتصاد غير مبشر، موضحا إذا تم الاستمرار علي هذا الحال الاقتصاد سيخنق تدريجيا.





وأشار عمرو صالح، خلال مداخلتة الهاتفية بقناة"اكسترا نيوز"، إلى أن معدلات النمو فى مصر مازالت منخفضة مقارنة بعدد الافراد المشاركين بسوق العمل، حيث يدخل إلي سوق العمل سنويا مليون فرد، لذلك هناك عبء كبير علي الدولة الفترة الحالية نتيجة وقف معظم الصناعات.





وأوضح مستشار البنك الدولي السابق، أن الاقتصاد يشبة الانسان تماما لذا سيظل الاقتصاد يختنق ببطء حتى يصل إلي مرحلة الموت أو الانهيار، لذلك يجب عودة النشاطات الاقتصادية والصناعية كما كانت، ولكن بشرط تطبيق الإجراءات المتفق عليها من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





وأضاف أن مصر الآن والعالم كله يعيش فى واقع غير مسبوق، لذا يجب رفع درجة التوعية لدينا لاننا لن نستطيع أن نوقف حركة100 مليون فرد.





وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يتحمل مصاريف العمالة الخاصة به فى الفترة الحالية وذلك مايعرف بالمسؤلية المجتمعية، متابعا: لازم يتكفل بيهم وكأنهم اهل بيته ويكون عندة ايمان أن الشغله هيرجع تاني.