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توك شو

روسيا تعرب عن خيبة أملها من تقرير أمريكي يحملها مسئولية تفشي كورونا.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها أعراب موسكو عن خيبة أملها إزاء نشر صحيفة نيويورك تايمز مقالا يحملها المسؤولية عن الإسهام في تفشي الفيروسات بما فيها كورونا في العالم.

وفي الوقت الذي اعتبر الكرملين جميع المزاعم الأمريكية السياسية والصحفية، سخيفة لا تستحق الرد.

وصفت الخارجية الروسية ماجاء في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز بالنموذج الرائع من التضليل.

ونفت روسيا بشدة مزاعم بشأن نشرها معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي عن تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال مسؤولون أمريكيون إن حسابات مرتبطة بروسيا اختلقت مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن واشنطن بدأت نشر المرض.
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