صحة المملكة تناشد السعوديين بالحفاظ على مواعيد تطعيم الأبناء..تفاصيل

دعت وزارة الصحة السعودية إلى الحفاظ على صحة الأبناء، وذلك بعدم تأجيل التطعيمات , وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الأطفال.





وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على "تويتر" وعلى منصتها التوعوية "عش بصحة" ، أن التطعيمات تعد إجراءات احترازية أساسية لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية.



