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أخبار العالم

صحة المملكة تناشد السعوديين بالحفاظ على مواعيد تطعيم الأبناء..تفاصيل

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:49 م
وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
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محمود نوفل
 
دعت وزارة الصحة السعودية إلى الحفاظ على صحة الأبناء، وذلك بعدم تأجيل التطعيمات , وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الأطفال.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على "تويتر" وعلى منصتها التوعوية "عش بصحة" ، أن التطعيمات تعد إجراءات احترازية أساسية لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية.

وأهابت "الصحة" بالجميع إلى المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب إلى منازلهم عن طريق تطبيق "موعد" ، أو الاتصال على مركز الاتصال 937، مطمئنةً الجميع ومؤكدةً لهم أن المنشآت الصحية تلتزم بكافة المعايير الوقائية الخاصة لمكافحة العدوى.
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