صحة المملكة تناشد السعوديين بالحفاظ على مواعيد تطعيم الأبناء..تفاصيل

دعت وزارة الصحة السعودية إلى الحفاظ على صحة الأبناء، وذلك بعدم تأجيل التطعيمات , وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الأطفال.
وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على "تويتر" وعلى منصتها التوعوية "عش بصحة" ، أن التطعيمات تعد إجراءات احترازية أساسية لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية.
وأهابت "الصحة" بالجميع إلى المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب إلى منازلهم عن طريق تطبيق "موعد" ، أو الاتصال على مركز الاتصال 937، مطمئنةً الجميع ومؤكدةً لهم أن المنشآت الصحية تلتزم بكافة المعايير الوقائية الخاصة لمكافحة العدوى.