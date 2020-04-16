كيف تكتب بحثا عن البيئة للصف الثاني الإعدادي ؟

- يقوم الطالب برصد تباين الموجات الصوتية وأثارها السلبية والايجابية على البيئة

- على الطالب أن يقوم برصد بعض المشكلات التي يتعرض لها الوطن العربي وكيفية التغلب عليها بإستخدام التكنولوجيا

- على الطالب أن يقوم بتوظيف الاشكال الهندسية المختلفة المستخدمة في صناعة السيراميك وحساب محيط ومساحة كل شكل بأبعاد مناسبة.

- كما انه مطلوب من الطالب كتابة لوحة ارشادية باللغة العربية واحد اللغات الاجنبية تتضمن مقترحات الحفاظ على البيئة .

- على الطالب أن يستعين بما درسه في مجال الرياضيات للتعبير حسابيا او بيانيا عن أحد جوانب مشروعه البحثي .

- على الطالب ان يقوم بكتابة مقالا قصيرا يوضح فيه المعلومات والمفاهيم التي توصل إليها من خلال مشروعه البحثي.