الداخلية التركية تصدر تعميما بشأن حظر التجول في 31 ولاية لمواجهة كورونا

أصدرت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، تعميما حول حظر التجول الذي سيفرض نهاية الأسبوع الجاري على 31 ولاية في إطار التدابير لمواجهة وباء كورونا.





وبحسب وسائل إعلام تركية، قالت الداخلية في التعميم إن المؤسسات الحكومية التي تشرف على تلبية الخدمات العامة الضرورية، ستبقى مفتوحة خلال حظر التجول وأكدت أن الأفران والمراكز الصحية العامة والخاصة والصيدليات ستكون مفتوحة خلال حظر التجول.





وأضافت الداخلية أنه يعفى من الحظر كل من موظفي الأمن العام، ومراكز الطوارئ، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" والهلال الأحمر، ووحدات الدعم الاجتماعي.





وأشار التعميم إلى إعفاء الأنشطة الضرورية المسموح بها لاستمرارية الإنتاج الزراعي من غرس الشتلات والبذور، وأنشطة الرش والري، من الحظر.





وشددت الداخلية أنه سيتم إعداد خطة من قبل هيئات سيتم تشكيلها برئاسة المحافظين وقائم مقاميات الأقضية لتوزيع الخبز بانتظام في كل الأحياء السكنية.





وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الأربعاء، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1518، وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 69 ألفا و392 حالة.