التكنولوجيا في خدمة البشرية.. جامعة نيويورك تنتج 2100 واقي للوجه يوميا بطابعات ثلاثية للوقاية من كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو عن أن جامعة ولاية نيويورك SUNY وجامعة مدينة نيويورك CUNY استخدمتا طابعات ثلاثية الأبعاد لإنتاج معدات حماية شخصية حرجة للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية في مستشفيات الولاية.





وقال كومو في تصريحات صحفية خلال الإيجاز اليومي، إن حرم جامعة ولاية نيويورك ينتج حوالي 2100 درع للوجه يوميًا بين 13 حرم جامعة ولاية نيويورك ، وكليات كورنيل الأربع ، ومراكزها الجامعية الأربعة.





وأضاف:"كما قامت الفرق الهندسية في ست كليات في جامعة مدينة نيويورك CUNY بتعديل طابعاتها ثلاثية الأبعاد والمواد المرتبطة بها لصنع العناصر المستخدمة في واقيات الوجه الواقية للمستشفيات المحلية".





وأوضح كومو أنه يتم التبرع بالدروع الوجهية للفرق الطبية في جميع أنحاء الولاية، حيث تحتاج المستشفيات ودور العجزة ومواقع الاختبار إلى الموارد الأخرى لتمويل عمليات العلاج والرعاية.