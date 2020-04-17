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أخبار البلد

التكنولوجيا في خدمة البشرية.. جامعة نيويورك تنتج 2100 واقي للوجه يوميا بطابعات ثلاثية للوقاية من كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:00 ص
قناع وجه للاطقم الطبية
قناع وجه للاطقم الطبية منتج بفضل الطابعات الثلاثية
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محمد وديع
أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو عن أن جامعة ولاية نيويورك SUNY وجامعة مدينة نيويورك CUNY استخدمتا طابعات ثلاثية الأبعاد لإنتاج معدات حماية شخصية حرجة للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية في مستشفيات الولاية.

وقال كومو في تصريحات صحفية خلال الإيجاز اليومي، إن حرم جامعة ولاية نيويورك ينتج حوالي 2100 درع للوجه يوميًا بين 13 حرم جامعة ولاية نيويورك ، وكليات كورنيل الأربع ، ومراكزها الجامعية الأربعة.

وأضاف:"كما قامت الفرق الهندسية في ست كليات في جامعة مدينة نيويورك CUNY بتعديل طابعاتها ثلاثية الأبعاد والمواد المرتبطة بها لصنع العناصر المستخدمة في واقيات الوجه الواقية للمستشفيات المحلية".

وأوضح كومو أنه يتم التبرع بالدروع الوجهية للفرق الطبية في جميع أنحاء الولاية، حيث تحتاج المستشفيات ودور العجزة ومواقع الاختبار إلى الموارد الأخرى لتمويل عمليات العلاج والرعاية.

وشهدت مدينة نيويورك أغلب حالات الوفاة بسبب الوباء في الولايات المتحدة، كما أن الولاية التي تحمل الاسم نفسه، تشهد عدد إصابات بلغ 113 ألف حالة، وهو ما يقارب عدد المصابين في إيطاليا.

وتوقع حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن يصل الوباء إلى أقصى معدلاته خلال 4 إلى 14 يوما، وقال "جزء مني يفضل أن نكون بالفعل في قمة منحنى معدل الإصابات حاليا لكن الجزء الآخر يقول إنه من الجيد ألا نكون لأننا لسنا مستعدين بعد".

وأشار كومو إلى أن الولاية تواصل بحثها عن المزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي موجها الشكر للصين التي أرسلت ألف جهاز، ونوه إلى أن ولاية أوريغون سوف ترسل 140 جهازا إضافيا.
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