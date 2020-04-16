فتح عينيه في العزل.. حكاية ولادة طفل لأبوين مصابين بكورونا في الغربية





من ناحية أخري اعطي الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية تعليماته إلي الدكتور هشام شيحه مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالضرورة مباشرة سير فعاليات إجراء العملية القيصرية للسيدة المتزوجة والتأكد من توافر الخدمات العلاجية والجراحية اللازمة لضمان سلامة السيدة وخروج الطفل فى حاله صحية جيدة .





كما أوصي "حميده " مدير مستشفي العزل بكفرالزيات بأهمية توفير الإجراءات الإدارية والتدابير الاحترازية لاستقبال الطفل المولود أثناء بقاء والديه داخل غرف العزل الصحي لمدة 10 أيام على الأكثر فضلا عن تجهيز سرير للطفل بعناية وغرف الرعاية للأطفال المبتسرين وتسليمه الى ذويه عقب خروجهما والعودة إلي منزلهما .





كان مستشفى العزل بكفر الزيات شهدت احتفال الشاب محمد عواد وزوجته ياسمين نصر من المصابين بفيروس كورونا المستجد وهما من أبناء محافظة القليوبية بعيد زواجهما الأول داخل المستشفي وسط تشغيل أغان ترفيهيه عن الفرحة بولادة الطفل السعيد إلي أحضان الزوجين.





وحرص افراد الطاقم الطبي بالمستشفى من أطباء وتمريض على مشاركة الزوجين احتفالهما بعيد زواجهما الأول، وأحضر الأطباء تورته وبلونات للاحتفال مع الزوجين بعيد زواجهما لرفع الروح المعنوية للزوجين لتخطي محنة إصابتهما بفيروس كورونا .





وأفادت مصادر طبية بمديرية الصحة بأن الطفل وضع في الحضانة لعدة ساعات للاطمئنان على صحته بينما تم نقل والدته لحجرتها بعد تحسن حالتها الصحية وقام زوجها بالاطمئنان عليها وعلى المولود من الأطباء وحرص الأطباء على تصوير المولود وإرسال صوره لوالده .





وأضاف "عواد " والد الطفل المولود "يامن " بقوله" الحمد لله ربنا رزقنا بمولودي الأول وربنا يعافيه لنا وحاليا هو متواجد داخل غرفة الحضانات والرعاية المركزه وكل الشكر للاطباء من أعضاء الجيش الأبيض الذين ساهموا فى إنقاذ حياة زوجتي وربنا يحفظها لي دايما طول العمر باذن الله ".





وأشار "عواد " ان زوجته حاليا تنال كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة داخل غرفة الرعاية المركزه وسط توفير كافة سبل الاهتمام الصحي مشيرا بقوله" ربنا فضله عظيم وأنا زوجتي تواجدنا داخل العزل الصحي لمدة تزيد عن أسبوع وإن شاء الله سنعود إلي منزلنا لمواصله الكفاح فى حياتنا وتربيه ابننا البكري الأول طول العمر " .





كان الزوجان أصيبا بفيروس كورونا المستجد وتم نقلهما للحجر الصحي بكفر الزيات، وبعد علم الطاقم الطبي بالمستشفى بموعد عيد زواجهما الأول تم إحضار بالونات وتورته وتقديم هدية لهما تعبيرا عن فرحتهم بمشاركة الطاقم الطبي لهم بالاحتفال معهم بعيد زواجهما لرفع روحهم المعنوية .





وقدم الزوجان الشكر للجيش الأبيض لمفاجأتهم بهذا الحفل وإحضار تورته وبالونات وحرصهم على الاحتفال بعيد زواجهما الأول .





فى ذات السياق وأضاف الدكتور هشام شيحه مدير الطب الوقائي أن الحجر الصحي بمستشفي كفرالزيات يحوي رجال وسيدات وأطفال تترواح أعمارهم السنية ما بين "3 – 14" سنة لافتا بقوله " هناك تنسيق كامل مع مسشفي الصحة النفسية والعصبية بجامعة طنطا لمراعاة كافة الظروف التى يمر بها الأطباء وفنيات التمريض والمرضي داخل أقسام العزل الصحي والوقائي " .





وجدير بالذكر أن مديرية الصحة بطنطا أعلنت ارتفاع حصيله مصابي كورونا من ١٨ حاله ايجابيه الي 31 ايجابيه، عقب إجراء فحوصات طبية والتحاليل لكافه المخالطين للمصابين بنطاق قرية صفط تراب بمركز المحلة الكبري .