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مدبولي: نحن في حاجة إلى الحفاظ على صحة المواطن والاستمرار في عجلة الاقتصاد

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:50 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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هاني حسين
قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نقوم بزيارات ميدانية إلى مواقع العمل والهدف منها هو إيصال رسالة مهمة كي تستمر قطاعات العمل والانتاج  باقصى قدر من القوة والاهم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية  للحد والوقاية من فيروس كورونا .

وأضاف مصطفى مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي له اليوم، :" نحن في حاجة إلى الحفاظ على صحة المواطن المصري  والاستمرار في عجلة الاقتصاد المصري واستمرار فرص العمل .

وتابع :"  بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا  نكون قادرين على العودة بنفس درجة التقدم والنمو الذي نسير عليه".


وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.

وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلًا للمادة 87 مكررًا بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.

وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.
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