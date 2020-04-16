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مدبولى يقدم الشكر لـ المجتمع المدنى لدعم العمالة غير المنتظمة

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:51 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو
قدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالشكر لـ المجتمع المدنى فى تقديم التبرعات لدعم العمالة غير المنتظمة لاحتواء آثار فيروس  كورونا.

وأضاف مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك جهودا كثيرة تمت خلال الفترة الماضية لدعم العمالة غير المنتظمة وتم صرف 500 جنيه للعمالة خلال الأيام الماضية، وأكد أن هذا المبلغ سيتم صرف لـ ثلاثة شهور.


وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.

وذلك بما يعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.

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