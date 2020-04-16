محافظ بورسعيد يشيد بدعم رجل الاعمال والمواطنين لقسم العناية بالحميات .. صور

اشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باهالى المحافظة ورجال الاعمال الذين بادروا بدعم قسم العناية المركزة بمستشفى الحميات وتوفير كافة المستلزمات الطبيه المطلوب لاطقم الاطباء والتمريض بالقسم باحدث الامكانيات





وقال محافظ بورسعيد ان التاريخ سيذكر لابناء المحافظة المخلصين مواقفهم الخيرية لدعم مجهودات الدوله لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، والمساهمة فى تعزيز القدرات الطبيه لمستشفيات المحافظة عبر التبرع بالاجهزة والمستلزمات الطبيه المختلفه





واكد علي اهمية دور المجتمع المدني في التعاون مع الاجهزة التنفيذية والصحية بالمحافظة فى مواجهة الازمه الطارئه الحاليه ودعم الاجراءات الاحترازيه للحد من الفيروس والحفاظ على حالة الاستقرار الصحى بالمحافظه









ووجه اللواء عادل الغضبان الشكر والتقدير الي شركة بورسعيد لتداول الحاويات لمشاركتها الإيجابية والمساهمة الفعالة تجاه أبناء المحافظة وقيامهم بالتبرع بمغسلة ومجفف لمستشفي الحميات .





مشيدا بجهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والتى تسير تلك الجهود بالتوازى مع الاهتمام الكبير الذى تحظى به العملية الصحية من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



