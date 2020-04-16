AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بدعم رجل الاعمال والمواطنين لقسم العناية بالحميات .. صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:32 م
محافظ بورسعيد يشيد
محافظ بورسعيد يشيد بدعم المواطنين لقسم العناية بالحميات
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
اشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باهالى المحافظة ورجال الاعمال الذين بادروا بدعم قسم العناية المركزة بمستشفى الحميات وتوفير كافة المستلزمات الطبيه المطلوب لاطقم الاطباء والتمريض بالقسم  باحدث الامكانيات

وقال محافظ بورسعيد ان التاريخ سيذكر لابناء المحافظة المخلصين مواقفهم الخيرية لدعم مجهودات الدوله لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، والمساهمة فى تعزيز القدرات الطبيه لمستشفيات المحافظة عبر التبرع بالاجهزة والمستلزمات الطبيه المختلفه 

 واكد علي اهمية دور المجتمع المدني في التعاون مع الاجهزة التنفيذية والصحية بالمحافظة   فى مواجهة الازمه الطارئه الحاليه ودعم الاجراءات الاحترازيه للحد من الفيروس والحفاظ على حالة الاستقرار الصحى بالمحافظه


ووجه اللواء عادل الغضبان  الشكر والتقدير  الي شركة بورسعيد لتداول الحاويات   لمشاركتها   الإيجابية والمساهمة الفعالة تجاه أبناء المحافظة  وقيامهم بالتبرع بمغسلة ومجفف لمستشفي الحميات .

مشيدا بجهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والتى تسير تلك الجهود بالتوازى مع الاهتمام الكبير الذى تحظى به العملية الصحية من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. 

 واضاف بان تلك المشاركة المجتمعية تعمل على غرس قيمة العطاء والانتماء لاسيما في تلك الظروف التي نمر بها الان والتي تحتاج الي تكاتف وتعاون كافة الاجهزة حتي عبور الموقف بسلام وامان
محافظ بورسعيد يشيد بدعم رجل الاعمال والمواطنين لقسم العناية بالحميات .. صور
محافظ بورسعيد يشيد بدعم رجل الاعمال والمواطنين لقسم العناية بالحميات .. صور
محافظ بورسعيد يشيد بدعم رجل الاعمال والمواطنين لقسم العناية بالحميات .. صور
محافظ بورسعيد يشيد بدعم رجل الاعمال والمواطنين لقسم العناية بالحميات .. صور
محافظ بورسعيد يشيد بدعم رجل الاعمال والمواطنين لقسم العناية بالحميات .. صور
محافظ بورسعيد يشيد بدعم رجل الاعمال والمواطنين لقسم العناية بالحميات .. صور
محافظ بورسعيد يشيد بدعم رجل الاعمال والمواطنين لقسم العناية بالحميات .. صور
محافظ بورسعيد يشيد بدعم رجل الاعمال والمواطنين لقسم العناية بالحميات .. صور
محافظ بورسعيد يشيد بدعم رجل الاعمال والمواطنين لقسم العناية بالحميات .. صور
محافظ بورسعيد يشيد بدعم رجل الاعمال والمواطنين لقسم العناية بالحميات .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شركة تتبرع بـ4 أجهزة تنفس صناعي وأشعة في بورسعيد

المحافظات تواجه كورونا .. الغربية تحول مستشفى إلى فندق لاستقبال المخالطين ..ومبادرة للتبرع بالدم فى مستشفيات المنيا

محافظ بورسعيد يشيد بتبرع شركة قناة السويس بجهازين للتنفس الصناعي

محافظ بورسعيد يشيد بالمشاركة المجتمعية لرجال الأعمال في مكافحة فيروس كورونا

رجل أعمال يتبرع بـ6 أجهزة تنفس صناعي لبورسعيد

محافظ بورسعيد يشكر رئيس الغرفة التجارية لتبرعه بجهاز تنفس صناعي

ترشيحاتنا

بحذاء غريب.. ياسمين صبرى تتألق بإطلالة رياضية على البحر.. شاهد

5 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم.. رحيل كارتيرون وموعد مباراتى الاهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـ "طارق 40" بالمنطقة الشمالية العسكرية .. صور

بعد قليل ..مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض آخر مستجدات كورونا

شاهد .. أهداف كينو صفقة الأهلي المنتظرة

إبراهيم فايق يعتذر لـ جماهير الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أصغر ضحايا كورونا في العالم.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 29 يوما

كورونا يودي بحياة ممرضة حامل.. والأطباء ينجحون في إنقاذ طفلتها

لمحاربة فيروس كورونا.. نوع غير متوقع من قشور الخضراوات يعزز المناعة