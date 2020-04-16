الحفلة.. هاني محروس يقدم برنامجا ترفيهيا لدعم البقاء في المنزل

ضمن مشروع "الحفلة" الذي أطلقه مهندس الصوت والمنتج هاني محروس منذ أيام وكان أول حفل بتوقيع مصطفى حجاج، يتم إذاعة الحفل الثاني من الحفلات الموسيقية ضمن مشروع "الحفلة" غدا الجمعة 17 من أبريل في تمام الساعة التاسعة مساء على القناة الرسمية لشركة NJ ميوزك للإنتاج الموسيقي بتوقيع سيف وصوت اّخر يعد آخر اكتشافات المنتج هاني محروس ضمن نجوم شركة NJ ميوزك.



