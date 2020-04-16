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فن

الحفلة.. هاني محروس يقدم برنامجا ترفيهيا لدعم البقاء في المنزل

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
ضمن مشروع "الحفلة" الذي أطلقه مهندس الصوت والمنتج هاني محروس منذ أيام وكان أول حفل بتوقيع مصطفى حجاج، يتم إذاعة الحفل الثاني من الحفلات الموسيقية ضمن مشروع "الحفلة" غدا الجمعة 17 من أبريل في تمام الساعة التاسعة مساء على القناة الرسمية لشركة NJ ميوزك للإنتاج الموسيقي بتوقيع سيف وصوت اّخر يعد آخر اكتشافات المنتج هاني محروس ضمن نجوم شركة NJ ميوزك.

حفل الغد على طريقة الموسيقى اللايف بكامل الفرقة الموسيقية ويبث مباشرة على يوتيوب للتفاعل مع الجمهور والرد على الأسئلة ومتابعين سيف وشركة NJ والموهبة الجديدة التي سوف يتم الإعلان عنها غدا مع بدء الحفل.

يذكر أنه تم تأجيل هذا الحفل من يوم الأربعاء لغد الجمعة حدادا على روح المقدم محمد الحوفي ضحية رجال الشرطة البواسل في أحداث الأميرية الأخيرة.
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