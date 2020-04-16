مفيش فايدة.. فض 5 أسواق عشوائية وتحويل 6 أطباء للتحقيق في القليوبية

شن مجلس مدينة طوخ حملة مكبرة علي الأسواق العشوائية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تم خلالها فض 5 أسواق عشوائية للباعة الجائلين .

وقال محمد ياسين نائب رئيس مركز ومدينة طوخ أن تلك الإجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين مشيرا الى ان جميع أجهزة الدولة في حالة استنفار قصوى للتصدى لفيروس كورونا.

كما أجرى نائب رئيس مركز ومدينة طوخ جولة متابعة الوحدة الصحية باجهور الكبرى حيث لاحظ عدم وجود 6 من الأطباء والعاملين وطاقم التمريض وجرى عمل الشطب عليهم وعرض مذكرة عرض اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية لإحالتهم للتحقيق.

وأضاف ياسين أن مجلس المدينة يشكل بصفة يومية حملات مستمرة لمتابعة جميع الوحدات الصحية والتأكد من مخزون الأدوية وتقديم الخدمات للمواطنين خاصة أن الكثير منها منقول اليه خدمات المستشفيات العامة.

وأَوضح نائب رئيس مركز ومدينة طوخ أن تلك الحملة شنت بناء على تعليمات محافظ القليوبية بضرورة متابعة الخدمات الصحية التي تؤدي للمواطنين والتأكد من انتظام سير العمل بها.