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توك شو

لمنع التجمعات.. مجلس الوزراء يكشف إجراءات جديدة بشأن شم النسيم..فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:09 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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محمود محسن
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن شم النسيم هو مناسبة وطنية هامة مؤكدا أن  المصري دائما يريد الخروج والاستمتاع بالأجواء الخارجية.

وأضاف مدبولي خلال كلمته باجتماع مجلس الوزراء أنه كان هناك اجتماع لجنة الأزمة ومجلس المحافظين مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات المتخذة خلال فترة شم النسيم.

وتابع رئيس مجلس الوزراء  أن مجلس الوزراء ناقش فكرة السيطرة على الفيروس وإدارة المنظومة بشكل جيد.

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وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أرقام الإصابات مازالت في المعدلات المتوقعة والتي تم وضع خطط بها.

وقال إن التعامل في يوم شم النسيم سيكون بنفس إجراءات يومي الجمعة والسبت وسيكون هناك غلق كامل وذلك لتجنب التجمعات والكثافات الكبيرة.
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