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محافظات

استعدادا لرمضان.. محافظ سوهاج يتفقد محطة تسمين الدواجن

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:14 م
محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد محطة تسمين الدواجن بأخميم
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خالد رياض
تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مشروعات محطة تسمين الدواجن بالأحايوة شرق"، بمركز ومدينة أخميم، وذلك للوقوف على آخر التطورات لموقف المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك، ومضاعفة الإنتاج لتغطية السوق المحلي، موجها بطرحها مع بداية دخول الشهر الكريم بأسعار منافسة للسوق الخارجي .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس طارق الوراقي سكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس مجلس إدارة المشروعات الإنتاجية، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 
 
واستمع المحافظ خلال الجولة لشرح مفصل من السكرتير المساعد عن أهم التطورات وما تم من إنجازه بالمشروع، مشيرا إلى أنه تم شراء 75 ألف بيضة مخصبة للتفريخ بمشروع تسمين الدواجن بالأحايوة شرق، و60 ألف كتكوت تسمين بمبلغ 330 ألف جنيه، جاري بيعها بإيراد 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنتاج 6 طن فراخ مجمدة .

وأكد " الوراقي" أن سوهاج تنفرد بمجموعة من المشروعات الاقتصادية التى اثبت جدارتها مثل مشروعات "محطة إنتاج البيض بالعيساوية شرق، ومحطة إنتاج الألبان واللحوم بالديابات، وتسمين الدواجن بالأحايوة شرق"، بمركز ومدينة أخميم، ومحطة إكثار الدواجن بحي غرب سوهاج، وهذه المشروعات تساهم في ضبط حركة السوق وخاصة الأسعار.
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