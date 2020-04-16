طالبة تتبرع لـ مستشفى حميات كفر الشيخ بـ 20 واقيا للوجه من فيروس كورونا

صممت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ ٢٠ شيلد ( واقي للوجه )، وقناع ( mask ) للوقاية من فيروس كورونا في فاب لاب المدرسة ، بتبرع من الطالبة شهد محرم، بالصف الأول الثانوي.
سلمت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الـ 20 واقيا للوجه، كدفعة أولى لمستشفى حميات كفر الشيخ ، ضمن المشاركة المجتمعية ، لمساعدة الجيش الابيض خط الدفاع الأول، لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا أثناء علاج المصابين.
وأكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنها توجه الشكر لرجال الجيش الأبيض، خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، كما تثمن الدور الذي يقوم به اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،من توفير كافة الامكانيات، وللدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.
وقالت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إنها تثمن الدور الذي يقوم به المعلمون والطلاب للوقوف جنبًا إلى جنب مع الجيش الابيض ، والتوعيه المستمرة لأهالينا عبر ووسائل التواصل المتعددة ، وعمليات التطهير والتعقيم المستمرة حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، مشيدة بالطالبة شهد محرم، صاحبة الفكرة ضمن مبادرة مديرية التربية والتعليم،أحمد عماره ، مدير المدرسة، والسيد رشوان ،مدير فاب لاب بمدرسه المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بكفرالشيخ .
وأضافت كيل الوزارة ، أنه تم تسليم واقي الوجه والقناع لمدير مستشفى الحميات بكفر الشيخ ،معبره عن تضامن كافة العاملين بالتعليم بالمحافظة للجيش الأبيض من أطباء وممرضين وهيئة معاونة وعمال وغيرهم ،أمل مصر في الحفاظ على شعبها لمنع انتشار المرض.