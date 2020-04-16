طالبة تتبرع لـ مستشفى حميات كفر الشيخ بـ 20 واقيا للوجه من فيروس كورونا

صممت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ ٢٠ شيلد ( واقي للوجه )، وقناع ( mask ) للوقاية من فيروس كورونا في فاب لاب المدرسة ، بتبرع من الطالبة شهد محرم، بالصف الأول الثانوي.





سلمت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الـ 20 واقيا للوجه، كدفعة أولى لمستشفى حميات كفر الشيخ ، ضمن المشاركة المجتمعية ، لمساعدة الجيش الابيض خط الدفاع الأول، لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا أثناء علاج المصابين.



وأكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنها توجه الشكر لرجال الجيش الأبيض، خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، كما تثمن الدور الذي يقوم به اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،من توفير كافة الامكانيات، وللدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.





وقالت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إنها تثمن الدور الذي يقوم به المعلمون والطلاب للوقوف جنبًا إلى جنب مع الجيش الابيض ، والتوعيه المستمرة لأهالينا عبر ووسائل التواصل المتعددة ، وعمليات التطهير والتعقيم المستمرة حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، مشيدة بالطالبة شهد محرم، صاحبة الفكرة ضمن مبادرة مديرية التربية والتعليم،أحمد عماره ، مدير المدرسة، والسيد رشوان ،مدير فاب لاب بمدرسه المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بكفرالشيخ .



