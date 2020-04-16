زحام وتكدس في العتبة والموسكي.. فيديو

شهدت منطقة العتبة والموسكي ، وسط القاهرة، زحامًا كبيرًا بعد نزول الباعة الجائلين على الرغم من اتخاذ الدولة عدة إجراءات لمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، وكان من بينها إخلاء منطقتي العتبة والموسكى من الباعة الجائلين.





ورصدت عدسة صدى البلد، توافد المواطنين على العتبة لشراء مستلزماتهم دون وعي منهم بالأضرار التي تنتج عن هذه التجمعات.





وينتقل فيروس كورونا عن طريق الأسطح المعدنية، ويبقى على السطح 9 أيام، ويجب على المواطنين الذين يقومون بسحب الأموال أن يعقموا سطح الماكينة وتعقيم أيديهم بعد استخدامها، فمواطن واحد مصاب قادر على نقل الفيروس إلى آلاف المواطنين.



