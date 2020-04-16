بسبب كورونا.. حاكم نيويورك يعلن تمديد حالة الإغلاق حتى 15 مايو

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الخميس، تمديد حالة الإغلاق في الولاية حتى 15 مايو.





وسجلت الولاية اليوم وفاة 606 أشخاص من جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأظهر إحصاء أجرته وكالة رويترز أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 31 ألف شخص اليوم الخميس، بينما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بسبب كورونا في العالم حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد فقط وسجلت ارتفاعا يوميا قياسيا على مدى يومين متتاليين.



