AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. حاكم نيويورك يعلن تمديد حالة الإغلاق حتى 15 مايو

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:18 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الخميس،  تمديد حالة الإغلاق في الولاية حتى 15 مايو.

وسجلت الولاية اليوم وفاة 606 أشخاص من جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهر إحصاء أجرته وكالة رويترز أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 31 ألف شخص اليوم الخميس، بينما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بسبب كورونا في العالم حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد فقط وسجلت ارتفاعا يوميا قياسيا على مدى يومين متتاليين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظة بلحظة.. كورونا يزحف إلى دول جديدة وحالات الإصابة تقترب من 300 ألف

نحو 82 ألفا.. الولايات المتحدة تفوق الصين في إصابات كورونا

ارتفاع مخيف.. نيويورك تسجل رقما قياسيا في عدد وفيات كورونا خلال 24 ساعة

رويترز: إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 600 ألف والوفيات 25 ألفا

في 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 1000 إصابة وعشرات الوفيات بـ كورونا

لا وفيات جديدة.. الصين تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

ترامب يؤكد: سأعلن قرار إعادة فتح الاقتصاد الليلة

المخابرات الأمريكية تحقق في تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني..فيديو

وفيات كورونا في العالم تتجاوز حاجز الـ 140 ألفا

بعد قرارات الحكومة .. كيف تقضي يوم شم النسيم فى بيتك

الحكومة: غرامة من 100 ألف لـ 5 ملايين جنيه لمن لا يعلن سعر منتجات التعقيم

بعد قليل ..مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض آخر مستجدات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرد في رجلها.. إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة