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برلمان

كريم مصيلحي: الدولة بأجهزتها تعاملت ببراعة في إدارة أزمة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:46 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
طالب كريم مصيلحي، أمين مساعد أمانة المواطنة بحزب حماة وطن، المواطنين بالالتزام خلال الأيام المقبلة بعدم التجمعات والنزول من المنزل، تزامنًا مع احتفالات المصريين بأعياد الربيع، والاحتفال أقباط مصر بعيد القيامة، قائلاً «إن مصر مقبلة على عدد من المناسبات الدينية والاجتماعية خلال الفترة الأسابيع المقبلة منها قدوم شهر رمضان وأعياد الربيع وعيد القيامة، متقدما بخالص التهاني للشعب المصري بتلك المناسبات داعيا الله أن يزيح الغمة ويرفع البلاء عن الأمة.

وأكد كريم مصيلحي، أن الفترة الحالية يجب أن يساند المواطنين الدولة المصرية واتباع التعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التوعية والالتزام أولى الخطوات لمواجهة  الفيروس، مضيفا أن المرحلة الحالية هي فترة عصيبة تتطلب المساندة والدعم من كافة فئات المجتمع للقضاء على الفيروس.

وأشار مصيلحي، إلى أن الدولة المصرية بأجهزتها تعاملت ببراعة في إدارة الأزمة وراعت في مصلحتها الأولى المواطن المصري، وأيضا على الجانب الآخر تتصدى للإرهاب وتكافحه من أجل الحفاظ على الدولة المصرية والرد على من تسول له نفسه أن الدولة في غفلة، مضيفا أن الدولة كذلك واجهت جشع التجار واستغلالهم للمواد المطهرة، وتحركت من أجل توفير التزام واحتياجات المواطنين، وهو ما يتطلب أن يساند المواطن الدولة بالالتزام بالمنزل خلال الفترة المقبلة وعدم التجمعات لعبور الأزمة بخير وسلام .

واشاد مصيلحي، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة للمحافظة علي دوران عجلة الإنتاج دون المساس بأمن وسلامة المواطن، قائلا :" إن الدولة المصرية حاضرة بقوة على جميع الجبهات للحفاظ علي الأمن القومى المصرى"، متوجها بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع الطبي فى مصر والذين يسطرون ملحمة وطنية من أجل الحفاظ علي سلامة وأرواح المصريين.
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