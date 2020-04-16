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محافظات

محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برقية تهنئة لقداسة البابا "تواضروس الثاني"بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعرب فيها عن صادق تهانيه القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيده الله على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والإزدهار. 

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من: القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ونيافة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك،ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك (الجيزة، الفيوم، بني سويف)، ونيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف، ونيافة الأنبا اسطفانوس مطران ببا،ونيافة القمص باسيليوس"ديرالأنبا بولا مركز ناصر"، ونيافة القمص فام الأنطوني"دير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر"، والقس أكرم ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف،والقمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف،والنائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب،والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج،والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،هنأهم  فيها بعيد القيامة المجيد.
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