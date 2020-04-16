محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برقية تهنئة لقداسة البابا "تواضروس الثاني"بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعرب فيها عن صادق تهانيه القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيده الله على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والإزدهار.



