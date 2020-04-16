AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو دياب يعلن عن أحدث أغنياته.. والجمهور: تتر مسلسل دينا الشربيني

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:56 م
عمرو دياب - دينا
عمرو دياب - دينا الشربيني
Advertisements
نبيل العدوى
نشرت الصفحة الرسمية لشركة ناي عبر موقع فيس بوك مقطع موسيقيا، مصحوبا بتعليق "قريبا.

وتوقع عدد كبير من جمهور صفحة الشركة التى يملكها الهضبة عمرو دياب أن هذا المقطع ضمن أغنية تتر مسلسل الفنانة دينا الشربيني الجديد "لعبة النسيان" والتى تقدمه خلال موسم دراما رمضان 2020.


وأعلن الفنان وائل جسار، عن أغنية جديدة بعنوان "إنت أقوى" تضم كلا من عمرو دياب، وتامر حسني، وكارول سماحة، ووائل جسار، ومحمد منير، والديفا سميرة سعيد.

أغنية "إنت أقوى" من كلمات الدكتور مدحت العدل، والحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، ومن المتوقع ان تتحدث الاغنية عن الظروف الراهنة التي يعيشها العالم.


Coming soon

Posted by Nay on Thursday, April 16, 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مبروك يا حبيبي .. عمرو دياب ودينا الشربيني من الإنكار للاعتراف.. شائعات الحمل تطارد «فريق العمل».. البلوك يحدث أزمة والهضبة يصالحها

أبرزها «جيشنا الأبيض» لـ حسن شاكوش.. إطلاق 3 أغنيات تتحدى فيروس كورونا

شاهد .. برومو مسلسل عادل إمام الجديد فالنتيو

أنت أقوى .. أغنية تجمع عمرو دياب وتامر حسني ومنير والديفا ووائل جسار وكارول سماحة

موقف محرج.. وائل جسار يدعي مشاركة عمرو دياب في أغنية معه

وائل جسار يروج لأوبريت أنت أقوى .. شاهد

ترشيحاتنا

مفيش فايدة.. فض 5 أسواق عشوائية وتحويل 6 أطباء للتحقيق في القليوبية

محافظ القاهرة: وقف المراكب والمراسي النيلية والأتوبيس النهري في شم النسيم

الحكومة: وقف حركة المواصلات بين المحافظات الاثنين المقبل

رامز جلال يقضي رمضان في الحجر الطبي .. تفاصيل

كورونا يصل آخر محافظة في السعودية | تفاصيل

معصية اعتاد عليها الناس تفسد الصوم في رمضان.. مفتي الجمهورية يحذر منها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. أصابع السمك المقلى اللذيذة مع البطاطس المقرمشة

من أصغر ضحايا كورونا في العالم.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 29 يوما

كورونا يودي بحياة ممرضة حامل.. والأطباء ينجحون في إنقاذ طفلتها