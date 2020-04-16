عمرو دياب يعلن عن أحدث أغنياته.. والجمهور: تتر مسلسل دينا الشربيني

أغنية "إنت أقوى" من كلمات الدكتور مدحت العدل، والحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، ومن المتوقع ان تتحدث الاغنية عن الظروف الراهنة التي يعيشها العالم.







