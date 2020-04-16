عمرو دياب يعلن عن أحدث أغنياته.. والجمهور: تتر مسلسل دينا الشربيني

نشرت الصفحة الرسمية لشركة ناي عبر موقع فيس بوك مقطع موسيقيا، مصحوبا بتعليق "قريبا.
وتوقع عدد كبير من جمهور صفحة الشركة التى يملكها الهضبة عمرو دياب أن هذا المقطع ضمن أغنية تتر مسلسل الفنانة دينا الشربيني الجديد "لعبة النسيان" والتى تقدمه خلال موسم دراما رمضان 2020.
وتوقع عدد كبير من جمهور صفحة الشركة التى يملكها الهضبة عمرو دياب أن هذا المقطع ضمن أغنية تتر مسلسل الفنانة دينا الشربيني الجديد "لعبة النسيان" والتى تقدمه خلال موسم دراما رمضان 2020.
وأيضا:
وأعلن الفنان وائل جسار، عن أغنية جديدة بعنوان "إنت أقوى" تضم كلا من عمرو دياب، وتامر حسني، وكارول سماحة، ووائل جسار، ومحمد منير، والديفا سميرة سعيد.
Coming soonPosted by Nay on Thursday, April 16, 2020