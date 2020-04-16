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أخبار العالم

الأردن يقرر إغلاق محافظة العقبة من الأحد القادم

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:27 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
قررت السلطات في الاردن، اليوم الخميس، إغلاق محافظة العقبة اعتبارا من الأحد القادم، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. 

كما أعلنت السلطات الأردنية بالتزامن مع هذه القرارات  السماح لبعض القطاعات التجارية في المحافظة بالعمل في أوقات محددة. 

وسجلت الأردن أعلى معدل لحالات الشفاء مقارنة بحالات الإصابة المسجلة بالدولة بين الدول العربية، بنسبة وصلت إلى 54.9%. .

كما سجلت الإمارات العربية المتحدة أكثر الدول تسجيلا لحالات الشفاء من كورونا في الوطن العربية بـ 852 حالة وبنسبة وصلت 18.8% مقارنة مع الإصابات.

وتأتي العراق في المرتبة الثانية بين الدول العربية بعد الأردن بمعدل الشفاء وصل إلى 52%، تليها البحرين بنسبة 42.3% بعد تسجيلها 54 حالة تماثلت للشفاء. 

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