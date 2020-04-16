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أخبار العالم

نقل جميع طلاب التعليم العام للصفوف الدراسية التالية في السعودية

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:32 م
وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم السعودية
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محمود نوفل
وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، بنقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام (رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية) للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية\.

جاء ذلك خلال تعميما عاجلًا لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، والذي تضمن إنهاء الفصل الدراسي الثاني 1441هـ وفق مايلي :

أولًا: رياض الأطفال والصف الأول والصف الثاني ابتدائي:

1 - تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس  30 / 4 / 2020م وفق التقويم الدراسي المعتمد

2 - يُنقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها.

3 - تعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول.

ثانيًا: المرحلة الابتدائية من الصف الثالث ابتدائي وحتى الصفّ السادس ابتدائي:

1 - تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس  7 /5 / 2020م وفق التقويم الدراسي المعتمد.

2 - يُنقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها.

3 - تعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول.

4 - على المدرسة التي أكملت كافة أعمال السنة بالإضافة للتقويم الختامي، رصد جميع التقويمات التي تحصَّل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضوريًا، وما تحصَّلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بعد؛ لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي واعتماد النتيجة الأعلى.

5- تُجرى عمليات التقويم-لمن يرغب-مع بداية العام الدراسي القادم1442هـ في المهارات الرئيسة لكل مادة دراسية، وذلك لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، ولتنفيذ المعالجات التعليمية اللازمة، وتحتسب لهم النتيجة الأفضل.

ثالثًا: المرحلة المتوسطة:

1- تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس  14 /5/ 2020م وفق التقويم الدراسي المعتمد.

2 - يُنقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها.

3 - تعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول .

4 - على المدرسة التي اكملت كافة أعمال السنة بالإضافة للتقويم الختامي، رصد جميع التقويمات التي تحصَّل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضوريًا، وما تحصَّلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بعد؛ لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي مع اعتماد النتيجة الأعلى.

5 - تُجرى عمليات التقويم-لمن يرغب-مع بداية العام الدراسي القادم1442هـ في المهارات الرئيسة لكل مادة دراسية، وذلك لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، ولتنفيذ المعالجات التعليمية اللازمة، وتحتسب لهم النتيجة الأفضل.

رابعًا: المرحلة الثانوية:

1 - تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس 14 / 5/ / 2020 وفق التقويم الدراسي المعتمد.

2- يُعدّ الطلبة (ناجحون) في جميع المقررات التي يدرسونها (الفصلي-المقررات) في هذا الفصل الدراسي دون أن يتأثر المعدل الدراسي سلبًا.

3- على المدرسة التي أكملت كافة أعمال السنة بالإضافة للتقويم الختامي، رصد جميع التقويمات التي تحصَّل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضوريًا، وما تحصَّلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بعد؛ لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب درجة أعمال السنة والتقويمات لكل مقرر دراسي.

4- تُجرى عمليات تقويم عند بداية العام الدراسي القادم 1442هـ للطالب الذي لم يتمكن من إجراء التقويم، أو لمن يرغب في تحسين مستوى تحصيله الدراسي، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب درجات أعمال السنة والتقويمات لكل مقرر دراسي، وفي حال استمرار الجائحة –لا قدر الله- ستعلن الوزارة إجراءاتها حيال ذلك لاحقًا.

5- يُتاح للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم (المستوى السادس) تقويم بديل في أقرب وقت، وذلك لمن لم يتمكنوا من إجراء التقويمات، أو لمن يرغبون في تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، وستحدد وزارة التعليم الآلية لذلك لاحقًا، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب درجات أعمال السنة والتقويم الختامي لكل مقرر دراسي.

خامسًا: للمدارس العالمية الأهلية والأجنبية إضافة ما تراه مناسبًا من أدوات التقويم في ضوء ما أشير في أعلاه.

سادسا: تستمر عمليات التقوية لجميع المراحل والصفوف والمواد اختياريًا عبر خيارات التعليم عن بعد التي أتاحتها وزارة التعليم خلال فترة الصيف؛ للرفع من نواتج التعلم.

سابعًا: إطلاق عدد من المسابقات العلمية، ومسابقات التلاوة والحفظ للقرآن الكريم، ومسابقات تعزز القيم الوطنية خلال شهر رمضان المبارك وفترة الصيف، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق
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