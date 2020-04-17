بسبب البيتزا.. تطبيق الحجر الصحي على 89 شخصا بـ الهند

تسبب عامل توصيل طلبات ثبت إيجابية حمله لفيروس كورونا في إقامة الحجر الصحي على 89 شخصا في مدينة دلهي الهندية، من بينهم 72 شخصًا في منازل في جنوب دلهي حيث قام بتسليمهم الطلبات في محل إقامتهم.





وأثبتت الاختبارات التي أجرتها السلطات الصحية للرجل، والذي يعمل في توصيل البيتزا ويبلغ من العمر 19 عامًا، إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد، مما دفع السلطات إلى عزل ما مجموعه 89 شخصًا ، بما في ذلك 72 شخصًا في منازل في جنوب دلهي حيث قام بتسليم الوجبات، و كل هذه المنازل تقع ضمن دائرة نصف قطرها 5 كم بالقرب من مالفيا ناجار”.