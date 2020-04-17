بسبب البيتزا.. تطبيق الحجر الصحي على 89 شخصا بـ الهند

تسبب عامل توصيل طلبات ثبت إيجابية حمله لفيروس كورونا في إقامة الحجر الصحي على 89 شخصا في مدينة دلهي الهندية، من بينهم 72 شخصًا في منازل في جنوب دلهي حيث قام بتسليمهم الطلبات في محل إقامتهم.
وأثبتت الاختبارات التي أجرتها السلطات الصحية للرجل، والذي يعمل في توصيل البيتزا ويبلغ من العمر 19 عامًا، إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد، مما دفع السلطات إلى عزل ما مجموعه 89 شخصًا ، بما في ذلك 72 شخصًا في منازل في جنوب دلهي حيث قام بتسليم الوجبات، وكل هذه المنازل تقع ضمن دائرة نصف قطرها 5 كم بالقرب من مالفيا ناجار”.
كما قامت السلطات الصحية الهندية بوضع ما مجموعه 17 شخصًا، بما في ذلك صاحب المحل وزملاء العامل الآخرين الذين يقومون بتوصيل الطلبات للمنازل، تحت الحجر المؤسسي. بحسب تعليمات "ب.م. ميشرا"، قاضي المقاطعة (جنوب دلهي).
وقال القاضي ميشرا إن عامل التوصيل كان يستخدم قناع وزوج من القفازات أثناء العمل، وهو حاليًا يخضع للعلاج في مستشفى راجيف غاندي التخصصي الفائق. وقال "لم نتأكد بعد من كيف تمت إصابته بالفيروس".