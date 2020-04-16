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برلمان

فرج عامر: يجب توفير حوافز للاستثمارات الأمريكية لجذبها إلى السوق المصرية

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:55 م
فرج عامر عضو مجلس
فرج عامر عضو مجلس النواب
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ماجدة بدوي
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية أمام فرصة عظيمة لجذب الإستثمارات الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أنهت أمريكا تعاقداتها مع الشركات الصينية.

وأشار عامر، في بيان، إلى ضرورة تهيئة الأوضاع الاقتصادية لجذب الإستثمارات الأمريكية وتقديم حوافز جذابة لها، حتى ننجح في استقطاب رؤوس الأموال الأمريكية.

وأضاف: "لا بد من وضع خطة اقتصادية محكمة لهذا الأمر تحديدا، وأيضا للاستفادة من الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب فيروس كورونا".

وأردف فرج عامر: "مصر أمامها فرصة لتكون الحصان الرابح في هذه الأزمة، إن نجحت في جذب الإستثمارات الأجنبية بشكل عام والأمريكية تحديدا والتي تخارجت مؤخرا من أسواق واقتصاديات دول كثيرة.
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