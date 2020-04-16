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حوادث

قبل 90 دقيقة من حظر التجول.. انتشار أمني على الدائري والمحور

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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أحمد مهدي - مصطفى الرماح
نشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية وأكمنة ثابتة على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو قبل ساعة ونصف من بدء سريان قرار حظر التجوال تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.

وكشفت مصادر أمنية أنه منذ الساعة الخامسة تجولت دوريات أمنية للتأكد من إغلاق كافة المحلات، حيث يستمر حظر التجول حتي السادسة من صباح اليوم التالي.

وأشارت المصادر إلي أن الإجراءات التى  تم العمل بها منذ صدور قرار الحظر الجزئي للمحلات والمقاهي والمطاعم حيث كانت تجوب دوريات أمنية بكافة دوائر أقسام الشرطة علي مستوى المحافظة لتنفيذ القرار والتأكد من التزام كافة أصحاب المحلات به وهو ما سيتم استكمال العمل به يزيد عليه فقط منع تجول المواطنين في الشارع.

وشرحت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجوال حفاظا علي حياة المواطنين حيث سيتم إلقاء القبض علي المخالفين للقرار وتحرير محضر لهم لتطبيق الغرامة.
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