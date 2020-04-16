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20 مليون مصاب بفيروس كورونا.. طبيب في نيويورك: أمريكا تأخرت في عزل مواطنيها

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور حسام أمين أستاذ كلية الطب جامعة نيويورك، إن التأخر في عزل المواطنين في  نيويورك أدى إلى انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في نيويورك.

وأضاف حسام امين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة "المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  كل مستشفيات نيويورك تحولت لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا .

وتابع حسام امين:"  يتم العمل على تخفيف الضغط على المستشفيات التي تعالج فيروس كورونا وتم التوسع في إنشاء مستشفيات اخرى من اجل علاج باقي المرضي الغير مصابين بفيروس كورونا ".

 واكمل حسام امين:"  بدأت الحالات  الإيجابية تزيد نتيجة زيادة معدل الاختبارات في نيويورك، ومن الممكن ان يكون هناك 20 مليون حالة مصابة بفيروس كورونا  في امريكا ولكن لا تظهر عليها اعراض ". 
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