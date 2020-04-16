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اقتصادى: مصر من الدول الماضية في التقدم إيجابيا حسب البنك الدولي

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:43 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
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اسراء صبري
قال مصطفي ابو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنه بالرغم من الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها البلاد لمواجهة تدعيات ازمة فيروس كورونا، إلا أن الدوله تعمل بأستمرار علي تلبية وتوفير كافة مدخلات الانتاج ومستلزماتها وذلك لضمان استمرارية عجله الانتاج فى القطاعات الصناعية المهمه.

وأكد مصطفي ابوزيد، خلال مداخلته الهاتفية بقناة"اكسترا نيوز"، علي ان بيان رئاسة الجمهورية اليوم أكد علي اهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، وذلك فيما يتعلق بتوفير الطاقة المستخدمة.

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الاجراءات الاستباقية التى تقوم بها الدولة تقلل من فاتورة خسائر الاقتصاد الفترة الحالية، موضحا أن تحرك الدولة بشكل سريع قبل تضخم الازمة يؤثر بالايجاب على الاقتصاد.

وأشار مصطفي ابو زيد، إلي أن الدولة تسير علي مفهوم التنمية الاقتصادية، والذي يهتم بتوزيع عوائد الانتاج علي كافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلي الحفاظ علي المواطن بغض النظر عن النمو الاقتصادى.

وأوضح أن تقرير البنك الدولي جاء به أن النمو العالمي سيتراجع نتيجة الازمة، مشيرا إلي وجود بعض الدول التى سيصبح نموها بالسلب، إلا أن مصر جاءت ضمن الــ 18 دولة التى ستحقق نموا بالايجاب بالرغم من الازمة الحالية.
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