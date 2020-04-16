AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوزراء: إلغاء الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة طبقًا لمستوى الدخل

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:45 م
رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
Advertisements
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.

وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، أعدت وزارة المالية مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلًا للمادة 87 مكررًا بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.

وارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.

كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًا لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة  تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.

بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.

كما تم تعديل نص المادة 87 مكررًا، ليُحقق عددًا من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلًا عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على انهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، مما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون النص على سريان العمل بالتعديل الوارد على المادة 8 بالنسبة للدخل من المرتبات وما في حكمها بدءًا من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي، أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل مناقشته بالبرلمان.. ننشر ملامح قانون الإجراءات الضريبية الموحد

ضريبة على أصحاب الملايين.. مشروع قانون لاستحداث شريحة سادسة للدخل.. برلماني: توفر 900 مليون جنيه للدولة.. وآخر يحذر: تفتح باب التلاعب

الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

مدبولي: نحن في حاجة إلى الحفاظ على صحة المواطن والاستمرار في عجلة الاقتصاد

الحكومة: إيقاف وسائل النقل العام والمترو والسكة الحديد يوم شم النسيم.. فيديو

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: وقف كافة وسائل النقل والمترو والقطارات يوم الاثنين

الحكومة: إيقاف وسائل النقل العام والمترو والسكة الحديد يوم شم النسيم.. فيديو

محمد صلاح يخسر 495 مليون جنيه بسبب كورونا

الحكومة: غرامة من 100 ألف لـ 5 ملايين جنيه لمن لا يعلن سعر منتجات التعقيم

أخبار الفن.. بعد خروجها من السجن .. الجمهور يلاحق نجمة فيلم اللمبي .. وهجوم ناري من محمود العسيلي على داليا البحيري

رامز مجنون رسمي.. رامز جلال يعلن اسم برنامجه الجديد.. شاهد الأفيش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أصغر ضحايا كورونا في العالم.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 29 يوما

كورونا يودي بحياة ممرضة حامل.. والأطباء ينجحون في إنقاذ طفلتها

لمحاربة فيروس كورونا.. نوع غير متوقع من قشور الخضراوات يعزز المناعة