بي إم دبليو تتبرع بـ12 مليون جنيه لمواجهة ازمة كورونا

تبرعت مجموعة البافارية للسيارات وكيب علامة BMW بـ12 مليون جنيه في مصر لمواجهة فيروس كورونا.

واكدت الشركة أن ان هذا المبلغ يعتبر دفعة أولى بالإضافة إلى المستشفيات التابعة للجامعات المصرية من أجل مواجهة تلك الفترة.

واوضحت الشركة أن انها على وعي بأهمية دورها الوطني ومسئوليتها بالأجتماعية في الوقت الحالي في دعم الدولة والمواطنين.

كما اكدت الشركة أنها لم تتخلى عن الموظفين العاملين فيها كما أنها ستحافظ على رواتبهم بدون المساس لها مع استمرا العمل في الشركة .

يذكر ان شركة بي أم دبليو كشفت عن سيارتها الجديدة المعروفة باسم X5 والتي تنتمي لفئة SUV ولكن بنسخة تعمل بالهيدروجين.

وأكدت الشركة الالمانية أن السيارة الجديدة تعتمد على محرك كهربائي بقوة 125 كيلو وات /170 حصان.

كما انه يتم تخزين الطاقة الهيدروجينية في اثنين من خزانات الضغط العالي والتي تبلغ 6 كيلو جرام من الهيدروجين .