تركيا تسجل 125 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية التركية، اليوم الخميس، تسجيل 125 حالة وفاة جديدة لترتفع الوفيات في البلاد إلى 4801 حالة إصابة.





وسجلت السلطات التركية 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية





ويثير انخفاض معدلات الوفيات بفيروس كورونا في تركيا في ظل ارتفاع معدلات الإصابة، تشكيكا في مدى شفافية الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة التركية.





ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، ذكرت دراسة صادرة عن جامعة جوتنجن الألمانية أن بعض الخبراء يتحدثون عن أن الإصابات والوفيات الحقيقية في تركيا تبلغ أضعاف تلك المعلنة.





حسب الصحيفة تعكس الإحصائيات الرسمية نحو 6% من إجمالي الإصابات، فيما أوضحت الدراسة التي أجراها أستاذا الاقتصاد التنموي بجامعة جوتنجن، سبستيان فولمر وكريستيان أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوزت 11 مليون إصابة اعتبارا من 31 مارس الماضي ما يعني أن 13% من إجمالي سكان تركيا مصابون بالفيروس.



