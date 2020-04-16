بمساعدة الشرطة.. سقوط أكبر ديلر شمة في السعودية

في حملة أمنية جديدة لأمانة محافظة الطائف، داهمت بلدية غرب الفرعية -ممثلة الأمانة- بمعاونة الشرطة، مقرا لبيع وترويج مادة "الشمة" الممنوعة، والتي ترجع لأحد أكبر التجار المشهورين ببيع هذه المادة، والذي خصص من شقته السكنية بحي البخارية مقرا للإتجار بهذه المادة حتى تمكنت أمانة الطائف من مداهمتها وضبط جميع المواد.





تمكنت الأمانة من ضبط أكثر من 40 كيلو جرامًا من الشمة، جزء منها كان معبأ في أكياس وجاهزا للبيع لكن لم يتمكن البائع من تصريفه، حيث صادر رجال الأمانة بالتعاون مع الشرطة جميع الكمية وقاموا بإتلافها، كما تم التحفظ على التاجر متلبسا داخل شقته بهذه المضبوطات، ليتلقى عقوبته القانونية.





اشتهر الديلر السعودي أو تاجر الشمة، لدى الكثير من متعاطي الشمة، الذين سجلوا رقمه على هواتفهم، وكانوا يترددون عليه بعد الاتصال به لطلب الكمية والاتفاق على المبلغ وتوفير ما يحتاجونه، بجانب الاتفاق على موعد التسليم، وبمجرد تلقيه الأوردر يقوم التاجر بتجهيز المادة الممنوعة وبيعها للوافدين، الذين يترددون عليه للتعاطي بعد الاتصال به مسبقا، الأمر الذي جعله يحقق ثروة مالية من هذه التجارة دون النظر إلى خطورتها، التي قد تودي بحياة متعاطيها.





لم تكن هذه الضربة الأولى لأمانة الطائف، حيث نجحت عن طريق فروعها البلدية في ضبط العديد من المعامل التي تقوم بتصنيع المواد المخدرة والسامة ومن ضمنها الشمة، كما قامت بالتصدي لتجارة وترويج هذه المواد بين الشباب بحملات المداهمة والقبض على تجار هذه المواد وإتلاف ما لديهم من مخدرات.



