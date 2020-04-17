بعد قرارات إيقاف وسائل النقل.. صحة البرلمان تحذر من عدم الالتزام بتعليمات الحكومة

قال النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قرار رئيس الحكومة المهندس مصطفي مدبولى إيقاف كافة وسائل المواصلات والنقل العام والمترو والسكك الحديد وأتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات يوم "شم النسيم" مهم جدا وهو إجراء احترازي وسيحد من تنقلات المواطنين .





وتابع مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أننا كنا نطالب بحظر كامل، لأن الناس مفروض تحافظ من نفسها ، لأن الحكومة عملت ما عليها ، والناس سوف تدفع ثمن عدم وعيها وإدراكها لحجم الخطر ، مطالبا أن يكون قرار منع التنقل مصحوبا بإجراءات صارمة ضد المخالفين .





وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





يأتى ذلك في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.





وذلك بما يعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.



