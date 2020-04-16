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الصين تعلن عن سفينتها العاملة بـ الوسادة الهوائية.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:53 م
السفينة الصينية
السفينة الصينية
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محمود محسن
اذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها نشر مقطع فيديو لنسخة صينية من سفينة الإنزال السوفيتية العاملة بالوسادة الهوائية من طراز "زوبر".

وبنيت سفينة الإنزال الصينية في مصنع Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany.

وأفادت وسائل الإعلام الصينية بأن 80% من مكوناتها صينية الصنع.

يذكر أن الصين وقعت مع أوكرانيا في تسعينيات القرن الماضي اتفاقية شراء 4 سفن عاملة بالوسادة الهوائية من طراز "بيزون". وقضت الاتفاقية ببناء السفينتين في القرم وتسليم الصين التكنولوجيا لتبني سفينتين في مصنع صيني للسفن.

جدير بالذكر أن الاتحاد السوفيتي بدأ في إنتاج سفن "زوبر" العاملة بالوسادة الهوائية نهاية الثمانينيات. وبمقدورها أن تسير بسرعة حتى 100 كيلومتر في الساعة وتحمل 150 طنا من الحمولة، بما في ذلك 3 دبابات، أو 10 مدرعات و140 فردا، أو 8 عربات "بي إم بي"، أو 8 دبابات برمائية.

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