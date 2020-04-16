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فن

صور.. شاهد البوسترات الدعائية لبطلات سكر زيادة قبل عرضه في رمضان

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم

كشف القائمون على مسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد إضافة إلى سميحة أيوب وهالة فاخر، عن البوسترات الدعائية للعمل التى تم تصويرها مع المصور شريف قمر، وتصدرت كل بطلة من البطلات بوستر بمفردها فيما اجتمعن الأربعة بطلات فى بوسترين، قبل انطلاق أولى حلقاته على شاشة mbc مصر فى شهر رمضان.


فى سياق متصل تواصل بطلات "سكر زيادة" تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل فى لبنان، مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا سواء بتعقيم مكان التصوير أو ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة للمتواجدين فى "اللوكيشن"، وذلك بعد الانتهاء من معظم الأحداث خلال الفترة الماضية.


مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى نبيلة عبيد للمرة الأولى، ويعد من أضخم الإنتاجات هذا العام، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls" ويقف على إنتاجه المنتج صادق الصباح، وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل إحسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.


صور.. شاهد البوسترات الدعائية لبطلات سكر زيادة قبل عرضه في رمضان
صور.. شاهد البوسترات الدعائية لبطلات سكر زيادة قبل عرضه في رمضان
صور.. شاهد البوسترات الدعائية لبطلات سكر زيادة قبل عرضه في رمضان
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