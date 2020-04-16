محافظ أسيوط يتفقد مباني المدينة الجامعية لتشغيلها كمستشفى عزل..صور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس 3 مبان بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة أسيوط والتي تم تجهيزها لتصبح مستشفى عزل لمصابي كورونا المستجد "كوفيد -19" ضمن 7 مبان تم الانتهاء من تجهيزها كمرحلة أولى، لاستقبال الحالات المصابة غير الحرجة والأقل خطورة والتي لاتحتاج إلى عناية طبية مكثفة.





ويتم تشغيل تلك المباني تحت إشراف مديرية الصحة ضمن خطة المحافظة وسلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ... رافقه خلال الجولة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.





بدأ المحافظ جولته بتفقد المبنى الإدارى للأطباء والتمريض المشرفين على مباني "مستشفى العزل" واطمأن على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والمعامل وأجهزة الإشاعة المختلفة ومخازن المستلزمات الطبية واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة بالإمكانيات التي تم توفيرها والتعاون والتنسيق الذي تم مع جامعة أسيوط ومديرية التضامن الاجتماعي وحتى استلام المباني والتي سيتم تشغيلها بواقع مريض بكل غرفة لافتًا إلى استقبال مستشفى أبوتيج النموذجي "مستشفى العزل" لعشرات الحالات المصابة من مختلف المحافظات وتقديم كافة الرعاية للمرضى مع توفر كافة الإمكانات لهم.





كما استكمل المحافظ جولته بتفقد غرف العزل بالمباني واطمأن على جاهزيتها لاستقبال الحالات المصابة من مختلف أنحاء المحافظة أو المحافظات المجاورة عند الحاجة إليها كما التقى بالأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وحثهم على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية بصفة مستمرة حفاظًا على صحتهم وصحة المرضى معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم ولجميع العاملين بمستشفيات العزل للشد من أزرهم ومساعدتهم على تأدية عملهم.





وأكد المحافظ إنه تم تشكيل فريق عمل برئاسته وبمشاركة نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد لمتابعة رؤساء المراكز والأحياء في تنفيذ القرارات الصادرة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد فضلَا عن التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقسيم العمل بشأن توزيع الأغذية وأدوات النظافة والمطهرات والأدوية ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا أو المتضررة من فيروس كورونا.





وأشار نائب رئيس الجامعة إلى استعداد الجامعة لتقديم كافة الدعم لمستشفيات العزل من خلال كوادرها الطبية والمتخصصين وجميع الإمكانيات الطبية المتاحة لافتًا إلى تركيب شبكة واي فاى للمباني وتركيب نظام إضاءة متكامل ومتطور بها وكذلك تجديد أثاث الغرف وتطوير المسطحات الخضراء المحيطة بالمباني داخل المدينة الجامعية.





كان محافظ اسيوط أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



