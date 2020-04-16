المصريين بأوروبا: أطباء مصريون يشاركون فى علاج بوريس جونسون .. فيديو

قال الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا وأستاذ التخدير بلندن، إن أفراد الجالية المصرية في لندن بخير ولا توجد حالات مصابة بينها بفيروس كورونا وأغلب افراد الجالية المصرية من الشباب .





وأضاف عصام عبد الصمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة "المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرعاية المركزة التي دخلها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسيون كان بها اطباء مصريون".





وتابع عصام عبد الصمد:" فيروس كورونا متفشي في بريطانيا وتم استدعاء كل الأطباء المحالين للتقاعد للمواجهة".





وأكمل عصام عبد الصمد:" المدرسة البريطانية في الطب محافظةـ وهناك بروتوكول لعلاج فيروس كورونا يتم استخدامه مع المرضى".