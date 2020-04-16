مديرية المسارح السورية تبث عروضها عبر الإنترنت

تستعد مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة السورية، لبث تسجيلات مصورة للعروض المسرحية والحفلات والفعاليات الفنية التي أنتجتها في السنوات السابقة عبر صفحتها الرسمية لتكون متاحة لجمهور المسرح والفن في سورية والعالم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك استجابة لطلبات محبي المسرح والموسيقى ودعما لخطوات نشر الثقافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة توقف العروض الفنية الحية خلال هذه الفترة ستبث المديرية تسجيلات مصورة للعروض المسرحية والحفلات والفعاليات الموسيقية والغنائية والفنية التي أنتجتها خلال السنوات السابقة عبر صفحتها الرسمية.





وكانت هذه الخطوة ضمن خطة عمل المديرية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من جمهور المسرح والموسيقى والفنون الشعبية في سورية وخارجها لمتابعة ما لدى المديرية من أرشيف مهم يتضمن نتاجها لعدة سنوات مضت وجاءت الظروف الحالية لتسرع في إطلاق هذه الخطوة.





وتدرس مديرية المسارح والموسيقى حاليا عدة أفكار تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وتساعد على نشر الثقافة المسرحية والفنية في المجتمع وضمن الإمكانات المتاحة لضمان استمرار الحياة الثقافية في سورية التي لم تتوقف طيلة سنوات الحرب الإرهابية.