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أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني: نحتاج إلى مراجعة علاقتنا مع الصين بعد انحسار كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:07 م
دومينيك راب
دومينيك راب
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شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن البلاد تحتاج إلى مراجعة العلاقات مع الصين بعد انحسار فيروس كورونا المستجد.

وردًا على الضرر المحتمل لعلاقات بلاده التجارية مع الصين، قال راب خلال اجتماع مجموعة السبع، إنه يجب إجراء مراجعة "عميقة" للدروس التي تم الاستفادة منها بما في ذلك تفشي كورونا.

وأكد أن الشئ الوحيد الذي تعلماه من الفيروس هو قيمة وأهمية التعاون الدولي.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأسئلة المطروحة على الصين حول أصل الفيروس ومنشأه، لكنه أوضح أن التعاون كان إيجابيًا من قبل بكين فيما يتعلق بإعادة البريطانيين المتواجدين في ووهان إلى وطنهم وتوفير المعدات.

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