AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 350 زجاجة كحول و2600 قفاز وكمامة مجهولة في بورسعيد

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:43 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم، بتوجيهات اللواء عادل الغصبان محافظ بورسعيد، حملة موسعة لضبط الأسواق والتحقق من شكاوى وبلاغات المواطنين.

قال مجدي الخضر وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد لـ "صدى البلد" إنه تم التحرك بصحبة المقدم حسام رمضان رئيس قسم مباحث التموين، للتحقق من الشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين.

وأضاف الخصر أن الحملة أسفرت عن ضبط ٣٥٠ زجاجة كحول، و٢١٠٠ قفاز و٥٠٠ كمامه مجهوله المصدر، وغير صالحة للاستخدام وغير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، داخل أحدي الصيدليات بنطاق حى المناخ.


وأضاف وكيل مديرية التموين أنه تم تحرير المحضر على الفور، رقم 1423جنح المناخ 2020 ، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري العرض على النيابة .


جدير بالذكر أن الحملة تشكلت من أكبر مفتشي التموين والتفتيش الصيدلي والتحرك  السريع لضبط الأسواق بقيادة  خالد فهمي، ابراهيم الدهري،  اشرف الداودي،  محمد السعدني.
ضبط 350 زجاجة كحول و2600 قفاز وكمامة مجهولة في بورسعيد
ضبط 350 زجاجة كحول و2600 قفاز وكمامة مجهولة في بورسعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حماية المستهلك يضبط كميات من الكمامات والأدوية مجهولة المصدر في عدد من المحافظات

ضبط 13600 جوانتى و500 زجاجة كحول مجهولة بالسويس

ضبط 20 ألف قفاز و٢٠٠ لتر كحول بمحل مستلزمات طبية ببورسعيد

الرقابة الإدارية: ضبط 143 ألف قفاز طبي وكمامة و237 لتر كحول مجهولة المصدر

تحرير 118 محضرا خلال حملة على الصيدليات والمخابز بالقليوبية

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى حملة بكفر شكر

ترشيحاتنا

الحكومة: غرامة من 100 ألف لـ 5 ملايين جنيه لمن لا يعلن سعر منتجات التعقيم

5 سيناريوهات تحدد مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل اجتماع الأعلى للجامعات

الخفافيش تهاجم قرية بالقليوبية ليلا

بسبب الملل.. سيدة تكتشف عملة أثرية عمرها 500 عام في حديقة منزلها.. وهذه قيمتها

لمحاربة فيروس كورونا.. نوع غير متوقع من قشور الخضراوات يعزز المناعة

أعلى 10 دول في وفيات كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرد في رجلها.. إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة