ضبط 350 زجاجة كحول و2600 قفاز وكمامة مجهولة في بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم، بتوجيهات اللواء عادل الغصبان محافظ بورسعيد، حملة موسعة لضبط الأسواق والتحقق من شكاوى وبلاغات المواطنين.





قال مجدي الخضر وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد لـ "صدى البلد" إنه تم التحرك بصحبة المقدم حسام رمضان رئيس قسم مباحث التموين، للتحقق من الشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين.





وأضاف الخصر أن الحملة أسفرت عن ضبط ٣٥٠ زجاجة كحول، و٢١٠٠ قفاز و٥٠٠ كمامه مجهوله المصدر، وغير صالحة للاستخدام وغير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، داخل أحدي الصيدليات بنطاق حى المناخ.









وأضاف وكيل مديرية التموين أنه تم تحرير المحضر على الفور، رقم 1423جنح المناخ 2020 ، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري العرض على النيابة .







