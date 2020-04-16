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أخبار البلد

"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:38 م
مجلة حواء
مجلة حواء
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قسم الاخبار
قام فريق العمل بمجلة حواء برئاسة تحرير الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي باعداد وتقديم وانتاج الفيلم التوعوي" رسالة اسرة مجلة حواء للمراة المصرية..خليك بالبيت" يأتى ذلك في اطار استعداد مجلة حواء لإطلاق قناتها الرسمية على يوتيوب.

تضمن الفيلم عددا من الرسائل التوعوية التي قدمتها أسرة مجلة حواء  للمراة المصرية فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.


كما تطرق لرسائل  القيادة السياسية  للشعب المصري والمراة المصرية لمواجهة هذا الوباء، هذا بجانب جهود قواتنا المسلحة الباسلة لمواجهة هذا الخطر، وعدد من الاغنيات الوطنية، الفيلم اشراف د.نسرين حسام الدين وكيل كليه الاعلام جامعة بني سويف ومونتاج حمدان منصور وياسمين مصطفى
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا
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