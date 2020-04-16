"رسالة أسرة مجلة حواء للمرأة المصرية.. خليك بالبيت".. فيلم لمواجهة كورونا

قام فريق العمل بمجلة حواء برئاسة تحرير الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي باعداد وتقديم وانتاج الفيلم التوعوي" رسالة اسرة مجلة حواء للمراة المصرية..خليك بالبيت" يأتى ذلك في اطار استعداد مجلة حواء لإطلاق قناتها الرسمية على يوتيوب.





تضمن الفيلم عددا من الرسائل التوعوية التي قدمتها أسرة مجلة حواء للمراة المصرية فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.







