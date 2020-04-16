مبابي يبدأ في خسارة دعم جماهير باريس سان جيرمان وسط اهتمام ليفربول وريال مدريد

بدأ جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في خسارة بعض الدعم داخل العملاق الفرنسي، رغم مساهمته القوية في منافستهم على البطولات المحلية والقارية في كل موسم.





وانتقل "مبابي" إلى صفوف باريس سان جيرمان قبل 3 سنوات من موناكو، وسرعان ما أصبح أحد نجوم الفريق مع نيمار دا سيلفا، مما لفت الأنظار إليه بشدة من طرف العديد من الأندية، وفي مقدمتها ليفربول وريال مدريد.



