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رياضة

مبابي يبدأ في خسارة دعم جماهير باريس سان جيرمان وسط اهتمام ليفربول وريال مدريد

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:54 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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محمد رشاد
بدأ جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في خسارة بعض الدعم داخل العملاق الفرنسي، رغم مساهمته القوية في منافستهم على البطولات المحلية والقارية في كل موسم.

وانتقل "مبابي" إلى صفوف باريس سان جيرمان قبل 3 سنوات من موناكو، وسرعان ما أصبح أحد نجوم الفريق مع نيمار دا سيلفا، مما لفت الأنظار إليه بشدة من طرف العديد من الأندية، وفي مقدمتها ليفربول وريال مدريد.

وأقامت شبكة "Paris Fans" الفرنسية استفتاءً جماهيريًا من أجل استطلاع رأي جماهير باريس سان جيرمان بشأن مستقبل مبابي، ولكن المفاجأة وجود 15% من نسبة التصويت تدعو لرحيل اللاعب الشاب.

ويبدو أن مشكلة مبابي في الموسم الحالي وقبل تعليق المباريات مع مدربه، توماس توخيل، قد أثرت على علاقة المهاجم الموهوب بجمهور باريس سان جيرمان.

هذا الاستفتاء ربما يفتح الباب أمام الفرق الخارجية من أجل التعاقد مع مبابي في الميركاتو الصيفي المقبل، ونهاية مشواره مع باريس سان جيرمان.
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