مستشار وزير التعليم العالي: مصر تستعد لتجارب سريرية لعلاج كورونا.. فيديو

كشف الدكتور محمد الشناوى مستشار وزير التعليم العالى، تفاصيل استعداد مصر لأول تجربة سريرية ذكية فى الشرق الأوسط لعلاج كورونا الذي أعلن عنه ترامب منذ اسبوع.





وقال الشناوي خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية صدى البلد"، تقديم الاعلامى احمد مجدى، أن الدواء موجود بالفعل فى الصيدليات ويستخدم لعلاج الضغط.





وأوضح مستشار وزير التعليم، أنه جار اخذ موافقة لجان الأخلاقيات للبدء فى إجراء التجارب السريرية على الدواء.





كانت إحدى شركات الذكاء الاصطناعى بالولايات المتحدة الامريكية كشفت عن وجود دواء يستخدم فى علاج ضغط الدم واعلن عنه ترامب سابقا.