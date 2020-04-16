بدون نحت.. طرق لـ تجميل الأسنان وتحسين المظهر

قال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، إن طب تجميل الأسنان أوجد خيارات متعددة يتم بها تجميل الأسنان بأقل قدر ممكن من الألم وبسرعة فائقة يتسنى من خلالها خروج المريض من عيادة الطبيب بأسنانه الجديدة وابتسامته المشرقة التي تتضح بصورة جلية في إجراءات تجميل الأسنان بدون نحت حيث يتم اختيار الإجراء المناسب للمريض بعد التشخيص الكامل والدقيق للفم والأسنان.





وأضاف الدكتور باسم سمير، أن هناك طرقاً متعددة يمكن بها تجميل الأسنان بدون نحت، وذلك لأن النحت له بعض الأضرار التي لا تجعله الخيار الأول لطبيب الأسنان المختص، وبالتالي يتم الاستعاضة بطرق تجميلية أخرى يتم تحديدها بناءً على حالة المريض والمشاكل التي يعاني منها، حيث يمكن اختيار القشور أو الجسور أو التيجان لتجميل الأسنان وتحسين المظهر بدون نحت.





وأوضح الدكتور باسم سمير، إمكانية إزالة أجزاء معينة من اللثة لإعطاء مظهر أفضل، يندرج في ابتسامة أكثر جمالا، وظهور الأسنان بحجمها الحقيقي، ويمكن كذلك تصفيف الأسنان وهو الإجراء الذي يعمل على إعادة تشكيل وتصفيف الأسنان لتحسين شكل الوجه حيث يتحقق بهذا الإجراء تناسق الأسنان مع عظام الوجه.





وأشار الدكتور باسم سمير، إلى وجود إجراءات تجميلية أخرى يتم بها تجميل الأسنان بدون نحت، حيث لا يقوم فيها طبيب الأسنان بإزالة أو إضافة جزء، وإنما يعمل فقط على تحسين الشكل العام وشكل الابتسامة من خلال تنظيف الأسنان بأدوات خاصة أو إزالة تصبغات اللثة مشددا على ضرورة إجراء أشعة سينية على الأسنان والفك للتأكد من سلامتهم قبل البدء في عملية تجميل الأسنان بدون نحت، وأن يتم أيضا معالجة أي مشاكل تخص الفم والأسنان مثل معالجة تسوس الأسنان و التهاب اللثة.