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رياضة

بسبب تخفيض الرواتب .. نجم الهلال السعودي يرحل عن الفريق

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أصبح نادي  الهلال السعودي في ورطة كبيرة بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتخفيض رواتب العاملين في قطاع الكرة بنسبة 50% بسبب عدم قبول بعض لاعبيه بتخفيض رواتبهم وتهديدهم بالرحيل عن الفريق. 

أشارت تقارير صحفية تركية بتواصل وكيل أعمال المحترف البيروفي أندريه كاريلو مع عدة أندية تركية أبرزها نادي بيشتكاش التركي الذي أبدى مرونة بضم اللاعب خلال فترة الصيف المقبلة في حالة تخليص اللاعب نفسه من فريقه الحالي. 

ويحصل كاريلو على راتب سنوي يقدر ب7 ملايين يورو وسوف يتم تخفيضه للنصف في حالة عدم أستكمال الموسم بشكل طبيعي ل 3.5 مليون يورو وهو ما يرفضه اللاعب البالغ من العمر 28 عاما والذي يرغب في تقاضي قيمة تعاقده كاملة. 

وتابعت التقارير أن مدرب نادي بيشتكاش التركي سيرجين يالسين طلب من مساعديه بسرعة إجراء تقييم سريع للاعب خلال الفترة القادمة لتقييم مستواه للوقوف على مستواه في حالة إجراء أي مفاوضات معه خلال الفترة المقبلة. 

يذكر أن كاريلو يعد أحد اهم لاعبي الهلال في الخط الهجومي خلال الموسم الماضي وساهم بشكل كبير في تتويج ناديه ببطولة دوري أبطال آسيا التي غابت عن الفريق لمدة عقدين من الزمن. 


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