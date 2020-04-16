رغم تفشي كورونا.. دوري جديد يعود للحياة وبحضور جماهيري





وبالرغم من توقف جميع دوريات كرة القدم حول العالم، إلا أن السلطات البيلاروسية قررت استئناف النشاط الرياضي، وخوض مباريات بطولة الدوري بصورة طبيعية وبحضور جماهيري.





بيلاروسيا لم تكن الدولة الوحيدة التي قررت تحدي ومواجهة فيروس كورونا، لتنطلق دولة أخرى في المواجهة وهي دولة تركمانستان الآسيوية، التي أعلنت خوض مباريات الدوري المحلي بصورة طبيعية وبحضور جماهيري، من أجل تحديد بطل الدوري المكون من ثماني فرق فقط.





الجدير بالذكر، أن السلطات في دولة تركمانستان، أعلنت في وقت سابق عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بل تطرق الأمر لمنع مصطلحات مثل كورونا وكوفيد وفيروس في وسائل الإعلام، خوفًا من إثارة الذعر والقلق في نفوس المواطنين.

تسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في إيقاف وتعطيل النشاط الرياضي والكروي في جميع بلدان العالم، بعد تسببه في إصابة ووفاة ما يزيد على مليوني شخص حول العالم، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.