مذيع الحياة اليوم يصدم المواطنين: ذروة كورونا لم تأت بعد

قال الإعلامى حسام حداد، إن العالم بالكامل يعانى من أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الدراسات لم تثبت حتى اليوم موعد انتهاء فيروس كورونا.





وأضاف حسام حداد، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن العالم بالكامل يسعى للوصول للقاء لفيروس كورونا.





وأشار حسام حداد، إلى أن الأبحاث أيضًا لم تثبت موعد انتهاء كورونا، وهل حرارة الجو ستقضى عليه أم لا.





وأوضح حسام حداد ، أن ذروة كورونا لم تأت بعد، مؤكدًا " الموضوع مطول شوية معانا".





ولفت أن ذروة كورونا لم تأت، إلى أن الجميع عليه أن يلتزم لقرارات الحكومة ويجلسون فى البيت للحد من انتشار فيروس كورونا.