محافظ قنا: لدينا منظومة متكاملة تضمن حق المواطن في السلع الغذائية.. نسعى لتوفير ماكينة إنتاج زبادى لتلبية احتياجات المواطنين خلال رمضان..صور

محافظ قنا:

لدينا ثروة كبيرة ومنظومة متكاملة لإنتاج وتوفير السلع الغذائية للمواطن القنائي

تركيب أنظمة مراقبة بمزرعة إنتاج البيض لضبط سير العمل

نسعى لتوفير ماكينة إنتاج زبادى لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك

محطة البيض تنتج نحو٢٩٠ ألف كرتونة سنويًا





أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن المحافظة تمتلك ثروه كبيرة تتمثل فى منطقة مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا والمراشدة التى تضم منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية المختلفة التى يحتاجها المواطن تتميز بأنها ذات قيمة عالية وبأسعار مخفضة من خلال "مزارع الإنتاج النباتى - مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى – مزرعة إنتاج البيض‪ - ‬الصناعات الغذائية كالألبان والجبن".





جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ قنا لمشروعات الأمن الغذائى اليوم، و برفقته الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ والعميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتفقد محطة الألبان رقم ١ للإطمئنان على أساليب تغذية ورعاية الأبقار الحلابة.





وتابع محافظ قنا، التجهيزات النهائية للمحلب الآلى الجديد الذى يستوعب ٢٤ بقرة حلابة بهدف استخدامه فى حالة إجراء الصيانة للمحلب الأول وكذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الأبقار مستقبلا، ووجه خلال الجولة بسرعة توفير ماكينة انتاج زبادى لتلبية احتياجات أهالى المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.





وتابع محافظ قنا، جولته بالمشروعات بتفقد الأراضى المنزرعة بالقمح والشعير والبرسيم وعلف الأبقار والعجول والتى تزيد مساحتها عن ٥٠ فدان، مؤكد ً ا ضرورة الإهتمام بهذه الزراعات وانتقاء أفضل انواع التقاوى لتحقيق زيادة فى الإنتاج وتوفير الكميات اللازمة من علف الحيوانات وعقب ذلك تفقد مزرعة تربية الخراف بهدف توفير لحوم الضأن بأسعار مناسبة لاسيما فى موسم عيد الأضحى.





وتفقد الداودى، محطة إنتاج البيض التى تضم عنبرين بطاقة إنتاجية تصل إلى ٢٩٠ ألف كرتونة سنويًا، وشدد على ضرورة وسرعة تركيب أنظمة مراقبة عالية الدقة لعنابر الإنتاج وبوابات الدخول والخروج لضبط سير العمل بالمحطة والحفاظ على الإنتاج اليومى من البيض.





واختتم محافظ قنا، جولته بتفقد مصنع إنتاج أعلاف الماشية والدواجن بمنطقة الشؤون في قنا بهدف الاطمئنان على انتظام سير العمل بخطوط الإنتاج والتى تصل طاقته الإنتاجية إلى ١٢ طن/ ساعة لتوفير الكميات اللازمة من العلف لمزارع الأبقار والدواجن بالمحافظة، ‫مؤكدًا أن العلف الذي يتم إنتاجه يتميز بجودة عالية ومطابق للمواصفات المقررة من قبل وزارة الزراعة بهدف إعطاء قيمة غذائية عالية بما يسهم في تحقيق معدل نمو وتسمين جيد للحيوانات.





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